Так, поширення коронавірусу у світі стабільно високе. Щотижня у світі реєструють близько 4,5 мільйони нових випадків і 68 тисяч смертей.

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Про ситуацію з коронавірусом у світі повідомив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреїсус.

Після майже двомісячного зростання глобальна кількість випадків і смертей від COVID-19 минулого тижня залишалася стабільною. Але вона стабільна на дуже високому рівні – понад 4,5 мільйони випадків і 68 000 смертей,

– повідомив Гебреїсус.

При цьому він зауважив, що ситуація сильно відрізняється від регіону до регіону і від країни до країни.

У деяких регіонах і країнах як і раніше спостерігається різке зростання випадків захворювання і смертей від COVID-19, в той час, як в інших спостерігається зниження,

– повідомив він.

Ситуація з коронавірусом у світі

Джерело: Університет Гопкінса