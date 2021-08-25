ВООЗ відзвітувала про ситуацію з коронавірусом у світі
Джерело:твітер ВООЗ
За останній тиждень поширення коронавірусу у світі стабілізувалося. Але не на тих рівнях, на яких хотілося б.
Так, поширення коронавірусу у світі стабільно високе. Щотижня у світі реєструють близько 4,5 мільйони нових випадків і 68 тисяч смертей.
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Про ситуацію з коронавірусом у світі повідомив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреїсус.
Після майже двомісячного зростання глобальна кількість випадків і смертей від COVID-19 минулого тижня залишалася стабільною. Але вона стабільна на дуже високому рівні – понад 4,5 мільйони випадків і 68 000 смертей,
– повідомив Гебреїсус.
При цьому він зауважив, що ситуація сильно відрізняється від регіону до регіону і від країни до країни.
У деяких регіонах і країнах як і раніше спостерігається різке зростання випадків захворювання і смертей від COVID-19, в той час, як в інших спостерігається зниження,
– повідомив він.
Ситуація з коронавірусом у світі
Джерело: Університет Гопкінса
- З початку пандемії по всьому світу виявили понад 213 мільйонів хворих на коронавірус. Хвороба забрала життя щонайменше 4,4 мільйона інфікованих.
- Найбільше випадків зараження виявили у США – загалом там зареєстрували понад 38 мільйонів пацієнтів з COVID-19, більш ніж 630 тисяч з яких, на жаль, померли.
- Наступними за кількістю виявлених хворих ідуть Індія, Іран, Бразилія та Велика Британія.