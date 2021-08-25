ВООЗ відзвітувала про ситуацію з коронавірусом у світі

25 серпня 2021 , 20:28
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Джерело:

твітер ВООЗ

За останній тиждень поширення коронавірусу у світі стабілізувалося. Але не на тих рівнях, на яких хотілося б.

Так, поширення коронавірусу у світі стабільно високе. Щотижня у світі реєструють близько 4,5 мільйони нових випадків і 68 тисяч смертей.

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Про ситуацію з коронавірусом у світі повідомив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреїсус.

Після майже двомісячного зростання глобальна кількість випадків і смертей від COVID-19 минулого тижня залишалася стабільною. Але вона стабільна на дуже високому рівні – понад 4,5 мільйони випадків і 68 000 смертей,
– повідомив Гебреїсус.

При цьому він зауважив, що ситуація сильно відрізняється від регіону до регіону і від країни до країни.

У деяких регіонах і країнах як і раніше спостерігається різке зростання випадків захворювання і смертей від COVID-19, в той час, як в інших спостерігається зниження,
– повідомив він.

Ситуація з коронавірусом у світі

Джерело: Університет Гопкінса

  • З початку пандемії по всьому світу виявили понад 213 мільйонів хворих на коронавірус. Хвороба забрала життя щонайменше 4,4 мільйона інфікованих.
  • Найбільше випадків зараження виявили у США – загалом там зареєстрували понад 38 мільйонів пацієнтів з COVID-19, більш ніж 630 тисяч з яких, на жаль, померли.
  • Наступними за кількістю виявлених хворих ідуть Індія, Іран, Бразилія та Велика Британія.

 

Автор: Анастасія Кушпіт