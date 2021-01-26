Країнам не варто сподіватись на подолання коронавірусної хвороби в 2021 році та й, ймовірно, будь-коли. За всю історію людства вдалося перемогти тільки одну хворобу.

Джерело: "Сіньхуа"

Повне здолання коронавірусу неможливе

За словами директора програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкла Райана, навіть після вакцинації проти коронавірусу, ризики розповсюдження хвороби – високі.

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При цьому представник ВООЗ зауважив, що основним завданням не має бути повна перемога над хворобою.

Не варто розраховувати на позбавлення від вірусу у 2021 році. Адже в історії людства "ми змогли перемогти лише одну хворобу на планеті – віспу,

– зазначив Майкл Райан.

Так, за його словами, держави повинні прагнути до досягнення контролю над вірусом.

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