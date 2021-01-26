У ВООЗ виключили ймовірність здолання COVID-19: людство змогло перемогти лише одну хворобу
Країнам не варто сподіватись на подолання коронавірусної хвороби в 2021 році та й, ймовірно, будь-коли. За всю історію людства вдалося перемогти тільки одну хворобу.
Джерело: "Сіньхуа"
Повне здолання коронавірусу неможливе
За словами директора програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкла Райана, навіть після вакцинації проти коронавірусу, ризики розповсюдження хвороби – високі.
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При цьому представник ВООЗ зауважив, що основним завданням не має бути повна перемога над хворобою.
Не варто розраховувати на позбавлення від вірусу у 2021 році. Адже в історії людства "ми змогли перемогти лише одну хворобу на планеті – віспу,
– зазначив Майкл Райан.
Так, за його словами, держави повинні прагнути до досягнення контролю над вірусом.
Яка ситуація з COVID-19 в світі
- Від початку пандемії у світі виявили близько 100 мільйонів випадків зараження коронавірусом.
- Майже 55 мільйонів хворих одужали, але 2 142 224 пацієнти померли.
- Розвинені країни уже розпочали вакцинацію проти коронавірусу. Проте, наразі компанії не мають змоги забезпечити потрібною кількістю вакцини усіх охочих.
- Україна, ймовірно, отримає перші дози вакцини в лютому. МОЗ очікує отримати 700 тисяч доз вакцин від китайської компанії Sinovac і ще 210 тисяч від Pfizer. Їх постачатимуть в межах механізму COVAX.
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