У ВООЗ виключили ймовірність здолання COVID-19: людство змогло перемогти лише одну хворобу

Країнам не варто сподіватись на подолання коронавірусної хвороби в 2021 році та й, ймовірно, будь-коли. За всю історію людства вдалося перемогти тільки одну хворобу.
Джерело: "Сіньхуа"
За словами директора програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкла Райана, навіть після вакцинації проти коронавірусу, ризики розповсюдження хвороби – високі.
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При цьому представник ВООЗ зауважив, що основним завданням не має бути повна перемога над хворобою.
Не варто розраховувати на позбавлення від вірусу у 2021 році. Адже в історії людства "ми змогли перемогти лише одну хворобу на планеті – віспу,
– зазначив Майкл Райан.
Так, за його словами, держави повинні прагнути до досягнення контролю над вірусом.