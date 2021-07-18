ВООЗ вимагає контролю над лабораторіями в Китаї

Всесвітня організація охорони здоров'я вимагає контролю над лабораторіями в Китаї, у яких і встановили перші випадки COVID-19. Все для того, щоб з'ясувати походження коронавірусу.

У січні експертна місія ВООЗ їздила в Китай досліджувати джерело COVID-19. Але це не допомогло з'ясувати подробиці про походження коронавірусу.

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Тепер ВООЗ вирішила, що дослідження повинні проводитися в п'яти основних напрямках. Один з важливих напрямків – контроль лабораторій і дослідницьких установ, які діють в регіоні, де в грудні 2019 року були виявлені перші випадки захворювання людей.

Ми очікуємо, що Китай підтримає цей новий етап наукового процесу, поділившись усіма відповідними даними в дусі прозорості. Точно так само ми очікуємо, що всі держави-члени підтримають науковий процес, утримуючись від його політизації,

– розповів глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус.

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