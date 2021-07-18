ВООЗ вимагає контролю над лабораторіями в Китаї
Джерело:Le Fiagro
Всесвітня організація охорони здоров'я вимагає контролю над лабораторіями в Китаї, у яких і встановили перші випадки COVID-19. Все для того, щоб з'ясувати походження коронавірусу.
У січні експертна місія ВООЗ їздила в Китай досліджувати джерело COVID-19. Але це не допомогло з'ясувати подробиці про походження коронавірусу.
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Тепер ВООЗ вирішила, що дослідження повинні проводитися в п'яти основних напрямках. Один з важливих напрямків – контроль лабораторій і дослідницьких установ, які діють в регіоні, де в грудні 2019 року були виявлені перші випадки захворювання людей.
Ми очікуємо, що Китай підтримає цей новий етап наукового процесу, поділившись усіма відповідними даними в дусі прозорості. Точно так само ми очікуємо, що всі держави-члени підтримають науковий процес, утримуючись від його політизації,
– розповів глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус.
Розслідування ВООЗ про походження COVID-19: основне
- У березні 2021 року ВООЗ оприлюднила доповідь про 4 можливі сценарії появи коронавірусу. Експерти тоді вказали, що найімовірніше коронавірус SARS-CoV-2 виник внаслідок передачі вірусу від кажанів до людей через якусь іншу тварину.
- Натомість у Державному департаменті США не задоволені результатами розслідування. Держсекретар Ентоні Блінкен вважає, що наявної інформації про коронавірус недостатньо.
- Днями Національна лабораторія уряду США підготувала звіт про походження COVID-19. У ній вказали, що гіпотеза походження вірусу з лабораторії у китайському Ухані правдоподібна, тож її потрібно дослідити ретельніше.
- Тим часом влада Китаю підливає масла у вогонь. Перший рік пандемії Китай не пускав дослідників ВООЗ до країни, потім фахівцям передавали підозрілу документацію й навіть обмежували доступ до деяких об’єктів.