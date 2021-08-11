ВООЗ випробує 3 нових препарати проти коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я почала випробовувати 3 нові препарати проти коронавірусу. У тестуванні ліків беруть участь 52 країни.

Ефективність ліків перевірятимуть на госпіталізованих пацієнтах з COVID-19. Попередньо вважається, що ці препарати можуть знизити ризик смерті від хвороби.

До теми Ганебна нерівність, – ВООЗ про розподіл COVID-вакцин у світі

Які препарати досліджуватимуть

Мова йде про:

артесунат,

іматініб,

інфліксімаб.

Згідно з даними ВООЗ, вони мають потенціал до зниження ризику летального випадку у важкохворих пацієнтів.

Що відомо про ці препарати

Цікаво, що артесунат використовується для лікування малярії. А ось іматініб використовують при деяких випадках онкології.

Натомість інфліксімаб застосовують при хворобах імунної системи, серед яких ревматоїдний артрит й хвороба Крона.

До випробувань цих препаратів залучили понад 600 медичних закладів у 52 країнах світу.

До речі, нещодавно голова Всесвітньої організації охорони здоров'я закликав країни почекати із введенням третьої дози вакцини проти коронавірусу. Все для того, аби кампанія вакцинації могла охопити більшу кількість людей.