Проблеми на заводі, який виробляє "Супутник V"

Перевірка ВООЗ також виявила проблеми з перехресним зараженням і стерильністю, відстеженням і ідентифікацією партій вакцин на "Фармстандарт-УфаВІТА".

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Ця компанія відповідає за розлив у флакони доз "Супутник V", вироблених в інших країнах.

Відповідь керівництва заводу

Завод заявив, що проблеми не пов'язані з безпекою або ефективністю самої вакцини. Компанія повідомила, що згодом проблеми з лініями розливу були повністю усунені, і запросила ВООЗ для ще однієї перевірки.

Зазначається, що загалом ВООЗ перевірила чотири виробничі майданчики "Супутник V". Огляд ВООЗ проводився з 31 травня по 4 червня.

Що відомо про "Супутник V"

Це векторна вакцина. Тобто вона містить шматочок бактерії або вірусу, від якого вона захищає.

"Супутник V" схвалений для використання в більш ніж в 60 країна.

Зараз його перевіряє ВООЗ та Європейського агентства з лікарських засобів (EMA).

Через відсутність наукових публікацій про вакцину у міжнародної спільноти немає правдивої інформації про ефективність препарату.

У квітні словацький державний інститут контролю за лікарськими засобами дослідив зразки вакцини, 2 мільйонів доз якої було закуплено урядом, і виявив, що вони не ідентичні тим, що отримали схвальні висновки.

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