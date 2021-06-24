Проблеми на заводі, який виробляє "Супутник V"
Перевірка ВООЗ також виявила проблеми з перехресним зараженням і стерильністю, відстеженням і ідентифікацією партій вакцин на "Фармстандарт-УфаВІТА".
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Ця компанія відповідає за розлив у флакони доз "Супутник V", вироблених в інших країнах.
Відповідь керівництва заводу
Завод заявив, що проблеми не пов'язані з безпекою або ефективністю самої вакцини. Компанія повідомила, що згодом проблеми з лініями розливу були повністю усунені, і запросила ВООЗ для ще однієї перевірки.
Зазначається, що загалом ВООЗ перевірила чотири виробничі майданчики "Супутник V". Огляд ВООЗ проводився з 31 травня по 4 червня.
Що відомо про "Супутник V"
- Це векторна вакцина. Тобто вона містить шматочок бактерії або вірусу, від якого вона захищає.
- "Супутник V" схвалений для використання в більш ніж в 60 країна.
- Зараз його перевіряє ВООЗ та Європейського агентства з лікарських засобів (EMA).
- Через відсутність наукових публікацій про вакцину у міжнародної спільноти немає правдивої інформації про ефективність препарату.
- У квітні словацький державний інститут контролю за лікарськими засобами дослідив зразки вакцини, 2 мільйонів доз якої було закуплено урядом, і виявив, що вони не ідентичні тим, що отримали схвальні висновки.