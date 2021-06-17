Новий штам коронавірусу отримав назву лямбда. Експерти ВООЗ не виключають, що він може бути небезпечнішим від звичайного вірусу і становить велику загрозу імунній системі людини.

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Мутація була виявлена вперше в Перу у серпні 2020 року, 81% всіх зареєстрованих в країні випадків зараження припадають на цей варіант.

У Чилі цей штам був виявлений в 32% всіх проаналізованих випадків за останні 60 днів. Він за поширеністю поступається лише штаму Gamma. Про підвищену поширеність нового штаму повідомили також інші країни, включаючи Аргентину і Еквадор.

У ВООЗ повідомили, що даних про новий штам лямбда, який містить мутації, наразі недостатньо.

Нові назви варіантів COVID-19

Найнебезпечніші варіанти коронавірусу:

B117 (вперше виявлений у Великій Британії) – Alpha,

B1351 (вперше виявлений у ПАР) – Beta,

P1 (вперше зафіксований у Бразилії) – Gamma,

B16172 (виявлений в Індії) – Delta.

Варіанти, до яких підвищена увага: