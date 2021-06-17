ВООЗ вивчає новий небезпечний штам коронавірусу з Латинської Америки

17 червня 2021 , 11:01
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Джерело:

DW

Всесвітня організація охорони здоров’я вивчає варіант коронавірусу, що вперше був виявлений в Латинській Америці.

Новий штам коронавірусу отримав назву лямбда. Експерти ВООЗ не виключають, що він може бути небезпечнішим від звичайного вірусу і становить велику загрозу імунній системі людини.

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Мутація була виявлена вперше в Перу у серпні 2020 року, 81% всіх зареєстрованих в країні випадків зараження припадають на цей варіант.

У Чилі цей штам був виявлений в 32% всіх проаналізованих випадків за останні 60 днів. Він за поширеністю поступається лише штаму Gamma. Про підвищену поширеність нового штаму повідомили також інші країни, включаючи Аргентину і Еквадор.

У ВООЗ повідомили, що даних про новий штам лямбда, який містить мутації, наразі недостатньо. 

Нові назви варіантів COVID-19

Найнебезпечніші варіанти коронавірусу:

  • B117 (вперше виявлений у Великій Британії) – Alpha,
  • B1351 (вперше виявлений у ПАР) – Beta,
  • P1 (вперше зафіксований у Бразилії) – Gamma,
  • B16172 (виявлений в Індії) – Delta.

Варіанти, до яких підвищена увага:

  • B1427/B1429 (виявлений у США) – Epsilon,
  • P2 (інший штам, виявлений у Бразилії) – Zeta,
  • B1525 (ще один, виявлений у Британії) – Eta,
  • P3 (виявлений на Філіппінах) – Theta,
  • B1526 (ще один, зафіксований у США) – Iota,
  • B16171 (ще один, вперше зафіксований в Індії) – Kappa.
Автор: Анастасія Сімсек