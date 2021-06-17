ВООЗ вивчає новий небезпечний штам коронавірусу з Латинської Америки

Всесвітня організація охорони здоров’я вивчає варіант коронавірусу, що вперше був виявлений в Латинській Америці.
Новий штам коронавірусу отримав назву лямбда. Експерти ВООЗ не виключають, що він може бути небезпечнішим від звичайного вірусу і становить велику загрозу імунній системі людини.
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Мутація була виявлена вперше в Перу у серпні 2020 року, 81% всіх зареєстрованих в країні випадків зараження припадають на цей варіант.
У Чилі цей штам був виявлений в 32% всіх проаналізованих випадків за останні 60 днів. Він за поширеністю поступається лише штаму Gamma. Про підвищену поширеність нового штаму повідомили також інші країни, включаючи Аргентину і Еквадор.
У ВООЗ повідомили, що даних про новий штам лямбда, який містить мутації, наразі недостатньо.
Нові назви варіантів COVID-19
Найнебезпечніші варіанти коронавірусу:
- B117 (вперше виявлений у Великій Британії) – Alpha,
- B1351 (вперше виявлений у ПАР) – Beta,
- P1 (вперше зафіксований у Бразилії) – Gamma,
- B16172 (виявлений в Індії) – Delta.
Варіанти, до яких підвищена увага:
- B1427/B1429 (виявлений у США) – Epsilon,
- P2 (інший штам, виявлений у Бразилії) – Zeta,
- B1525 (ще один, виявлений у Британії) – Eta,
- P3 (виявлений на Філіппінах) – Theta,
- B1526 (ще один, зафіксований у США) – Iota,
- B16171 (ще один, вперше зафіксований в Індії) – Kappa.