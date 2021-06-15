У ВООЗ прагнуть дослідити, чи справді випадки міокардиту пов'язані з вакцинацією. Про це під час брифінгу розповіла помічниця генерального директора організації Маріанджела Сімао.

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Ми здійснюємо моніторинг і збираємо дані. Ми з'ясовуємо, чи є міокардит наслідком вакцинації чи це частина звичайного процесу поширення хвороби в суспільстві,

– розповіла Маріанджела Сімао.

Вона пояснила, що нині фахівці встановлюють, чи є міокардит ознакою впливу вакцини чи це звичайний розподіл у популяції. У відомстві обіцяють оприлюднити всю інформацію одразу після того, як з'являться відповідні наукові дані.

Тим часом директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в галузі охорони здоров'я Майкл Райан підкреслив, що випадки міокардиту після використання препарату Pfizer мали легку форму.

Що відомо про випадки міокардиту після використання Pfizer

2 червня в Ізраїлі повідомили, що з грудня 2020 року по травень 2021 року в країні зафіксували 275 випадків міокардиту серед вакцинованих препаратом Pfizer.

11 червня Центр контролю та профілактики захворювань (CDC) підтвердив, що у молодих чоловіків після щеплень препаратами Pfizer і Moderna може виникнути міокардит.

Тим часом у компаніях Moderna і Pfizer заявили, що не встановили причинно-наслідковий зв'язок між препаратами й захворюванням.

Міокардит – що це? Це запальне захворювання міокарда, яке виникає внаслідок впливу різноманітних факторів та супроводжується інфільтрацією імунними клітинами та некрозом кардіоміоцитів.

Симптоми міокардиту: