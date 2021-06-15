У ВООЗ прагнуть дослідити, чи справді випадки міокардиту пов'язані з вакцинацією. Про це під час брифінгу розповіла помічниця генерального директора організації Маріанджела Сімао.
До теми Підтвердили ризик проблем з серцем після щеплення Pfizer і Moderna
Ми здійснюємо моніторинг і збираємо дані. Ми з'ясовуємо, чи є міокардит наслідком вакцинації чи це частина звичайного процесу поширення хвороби в суспільстві,
– розповіла Маріанджела Сімао.
Вона пояснила, що нині фахівці встановлюють, чи є міокардит ознакою впливу вакцини чи це звичайний розподіл у популяції. У відомстві обіцяють оприлюднити всю інформацію одразу після того, як з'являться відповідні наукові дані.
Тим часом директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в галузі охорони здоров'я Майкл Райан підкреслив, що випадки міокардиту після використання препарату Pfizer мали легку форму.
Що відомо про випадки міокардиту після використання Pfizer
- 2 червня в Ізраїлі повідомили, що з грудня 2020 року по травень 2021 року в країні зафіксували 275 випадків міокардиту серед вакцинованих препаратом Pfizer.
- 11 червня Центр контролю та профілактики захворювань (CDC) підтвердив, що у молодих чоловіків після щеплень препаратами Pfizer і Moderna може виникнути міокардит.
- Тим часом у компаніях Moderna і Pfizer заявили, що не встановили причинно-наслідковий зв'язок між препаратами й захворюванням.
Міокардит – що це?
Симптоми міокардиту:
- відчуття втоми,
- болі в області серця,
- задишка,
- підвищене потовиділення,
- пришвидшене серцебиття.