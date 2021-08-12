ВООЗ вивчає три препарати проти COVID-19: яка їх дія

Всесвітня організація охорони здоров'я протестує ще три препарати проти COVID-19. Ефективність ліків перевірять за участі пацієнтів, яких госпіталізували з ускладненнями коронавірусу.

Деталі дослідження

Йдеться про препарати: Артесунат, Іматиніб та Інфліксимаб – це ліки, які наразі використовують при інших хворобах. У випробувані візьмуть участь понад 600 лікарень у 52 країнах світу.

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Незалежна експертна комісія обрала ці препарати через їхній потенціал в зниженні ризику смерті у госпіталізованих пацієнтів з COVID-19,

– йдеться в повідомленні ВООЗ.

Що відомо про препарати?

Артесунат

Препарат застосовують для лікування малярії. У випадку коронавірусної хвороби, препарат вводитимуть внутрішньовенно впродовж 7 днів за стандартним дозуванням, яке схвалене для лікування важкої форми малярії.

Оцінювати будуть передусім протизапальні властивості препарату.

Іматиніб

Іматиніб лікарі призначають у лікуваннях деяких видів раку. У дослідженні ВООЗ його будуть вводити перорально один раз на день протягом 14 днів.

Вивчити детальніше дію препарату у випадку інфікування коронавірусом вирішили після того, як нідерландські вчені опублікували результати рандомізованого клінічного дослідження, яке показало, що іматиніб пришвидшує одужання госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 та є безпечним у застосуванні, без побічних реакцій на організм.

Інфліксимаб

Ліки в медичній практиці застосовують для лікування захворювань імунної системи, зокрема, при хворобі Крона і ревматоїдного артриту.

Під час дослідження пацієнтам з COVID-19 його будуть вводити внутрішньовенно.

Чи будуть застосовувати ці препарати в Україні

Раніше у ВООЗ вивчали ефективність проти коронавірусу інших трьох препаратів: Ремдесивір, Гідроксихлорохін, Лопінавір. Результати показали, що ці препарати не мали практично ніякого впливу на швидкість одужання від коронавірусу.

Наразі у ВООЗ не уточнили, які саме країни вивчатимуть ефективність трьох препаратів.

Попередньо, очільник Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що Україна зарезервувала 300 тисяч доз інноваційного американського препарату проти коронавірусу. Але поки що його ще немає у продажу.

Чи про ці препарати йде мова – наразі невідомо.