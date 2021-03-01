У ВООЗ визначили, скільки людей отримали антитіла до коронавірусу

У Всесвітній організації охорони здоров'я повідомили, скільки людей у світі отримали антитіла до коронавірусу. За їхніми підрахунками, цього недостатньо, щоб сформувати колективний імунітет.

Імунітет до COVID-19 мають всього 10% населення

Головна наукова співробітниця ВООЗ Сумія Свамінатан розповіла, що наразі менш як 10 відсотків людей у світі виробили антитіла до вірусу.

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Фахівчиня розповіла, що в ВООЗ уважно стежать за численними дослідженнями поширення захворювання, в тому числі в міському середовищі.

Як досягти колективного імунітету

Так, вона пояснила, що, згідно з результатами деяких з них, в густонаселених районах часом не менше половини населення мають антитілами.

Водночас експертка зауважила, що навіть це не дозволяє говорити про досягнення колективного імунітету.

Відтак, у ВООЗ вкотре наголосили, що єдиним способом досягнення колективного імунітету є вакцинація в світових масштабах.

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