Циркуляція інших штамів

Штам Альфа зафіксували у 193 країнах та територіях, а Бета – у 141 країні та території, варіант Гама – у 91. До слова, у ВООЗ внесли в моніторинговий список організації "колумбійський" штам COVID-19 – Мю.

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Захворюваність на рівні плато

ВООЗ повідомляє, що захворюваність на COVID-19 залишається на рівні попереднього тижня, зокрема, за останній тиждень (23 – 29 серпня) склала 4 395 748.

Минулого тижня регіони Африки, Північної і Південної Америки повідомили про зниження кількості нових випадків, регіони Європи, Південно-Східної Азії та Східного Середземномор'я – про таку ж тенденцію.

Прогноз смертності внаслідок COVID-19

До кінця року від коронавірусу можуть померти ще 236 тисяч людей. Принаймні так прогнозують у Всесвітній організації охорони здоров'я.

Статистика: За даними Університету Гопкінса, від початку пандемії по всьому світу виявили 217 мільйонів випадків інфікувань коронавірусом. Щонайменше 4,5 мільйона з них померли. ВООЗ вважає, що статистика смертності може бути заниженою, адже у бідніших країнах не тестують на належних рівнях.

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