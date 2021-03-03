ВООЗ все ще проти введення COVID-паспортів

У ВООЗ все ще не рекомендують країнам вводити COVID-паспорти. Водночас організація готова надати консультації країнам щодо змісту таких документів.

Представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Меліта Вуйнович заявила, що наразі питання введення COVID-паспортів не на часі.

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ВООЗ висловилась, що на цей час не рекомендує COVID-паспорти вакцинації,

– заявила Вуйнович.

За словами представниці ВООЗ, попри рекомендації ВООЗ, країни йдуть своїм шляхом, оскільки хочуть дозволити більшу мобільність свого населення.

ВООЗ буде співпрацювати з усіма країнами, які зацікавлені, і в якийсь момент надасть свою рекомендацію про те, що такий паспорт повинен містити,

– зауважила Меліта Вуйнович.

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Що відомо про паспорти вакцинації

Наразі Ізраїль, Данія та інші країни уже запустили схеми "паспортів вакцинації", щоб ідентифікувати людей, яким було зроблено щеплення від COVID-19, і надати їм більшу свободу пересування.

Зокрема, Bloomberg із посиланням на відповідний внутрішній документ ЄС пише, що паспорти вакцинації з’являться в Європейському Союзі не раніше ніж за кілька місяців, що потенційно загрожує зривом туристичного сезону в 2021 році