У ВООЗ вважають, що коронавірус міг передатись працівнику лабораторії в Ухані від кажана

Місія, яка проводить розслідування походження вірусу SARS-CoV-2 розглядає 4 гіпотези його походження. Але пряму передачу від кажана до людини називають "найбільш вірогідною".

Про це повідомили голова місії з розслідування походження коронавірусу Всесвітньої організації охорони здоров'я Бен Ембарек. За його словами, ймовірним "нульовим пацієнтом" хвороби міг стати співробітник лабораторії в китайському місті Ухань, який заразився від кажана.

Також на тему: Росія більше, ніж у два рази занижує смертність від коронавірусу, – експерт

Пандемія могла початись через людську помилку

Раніше ВООЗ повідомляла, що лабораторний варіант походження коронавірусу є "вкрай малоймовірним". Але тепер місія дійшла до інших висновків.

За його словами Ембарека, походження коронавірусу може бути пов'язано з роботами, які велися безпосередньо з кажанами або збором зразків "в польових умовах".

Також голова місії розповів про складнощі роботи місії в Ухані. Там експерти ВООЗ відвідали дві лабораторії й змогли частково поспілкуватися зі співробітниками установ. Але ознайомитися з будь-якою документацією у них не вийшло. Глава місії припустив, що настільки "холодний" прийом вчених може свідчити про людську помилку, яку влада не хоче визнавати.

Які теорії походження коронавірусу розглядають науковці

Всього, за словами Ембарека, зараз розглядаються чотири основні сценарії початку пандемії: