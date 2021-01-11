Фахівці Всесвітньої організації охорони здоров’я вважають, що коронавірусна інфекція могла виникнути й в інших країнах.

Однак, на думку експертів ВООЗ, розслідування щодо виникнення коронавірусу слід почати з китайського міста Ухань, де виник спалах. Про це розповіла представниця міжнародної групи експертів ВООЗ Маріон Купманс в інтерв'ю CGTN.

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На даному етапі я не думаю, що ми повинні щось виключати... Ми повинні бути відкриті до всіх гіпотез. І це – що нас просили робити. Але ми повинні почати з Уханю, де вперше дізналися про цю ситуацію,

– сказала Маріон Купманс.

Також глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус привітав рішення Китаю про допуск експертів організації на територію країни.

"Ми сподіваємося на тісну співпрацю з нашими колегами в цій важливій місії по виявленню джерела вірусу та шляху його поширення серед населення", – заявив Гебреісус.

Так, група експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я прибуде до Китаю 14 січня, щоб дослідити джерело походження коронавірусної інфекції. Раніше Китай не давав дозвіл на це.



Перебіг захворювання COVID-19/ Інфографіка 24 Каналу