У ВООЗ вважають, що коронавірус міг зародитися і в інших країнах
Фахівці Всесвітньої організації охорони здоров’я вважають, що коронавірусна інфекція могла виникнути й в інших країнах.
Однак, на думку експертів ВООЗ, розслідування щодо виникнення коронавірусу слід почати з китайського міста Ухань, де виник спалах. Про це розповіла представниця міжнародної групи експертів ВООЗ Маріон Купманс в інтерв'ю CGTN.
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На даному етапі я не думаю, що ми повинні щось виключати... Ми повинні бути відкриті до всіх гіпотез. І це – що нас просили робити. Але ми повинні почати з Уханю, де вперше дізналися про цю ситуацію,
– сказала Маріон Купманс.
Також глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус привітав рішення Китаю про допуск експертів організації на територію країни.
"Ми сподіваємося на тісну співпрацю з нашими колегами в цій важливій місії по виявленню джерела вірусу та шляху його поширення серед населення", – заявив Гебреісус.
Так, група експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я прибуде до Китаю 14 січня, щоб дослідити джерело походження коронавірусної інфекції. Раніше Китай не давав дозвіл на це.
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