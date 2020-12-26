У ВООЗ припускають, що говорити про остаточне подолання пандемії коронавірусної інфекції наразі ще рано.

Як розповів директор Європейського бюро ВООЗ Ганс Клюге, розповсюдження хвороби вдається стримувати завдяки локдаунам та обмеженням. Про це Клюге сказав в інтерв'ю виданню НВ.

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Коли активно застосовуються заходи профілактики та контролю над вірусом, він йде на спад. Варто розслабитися — знову бачимо швидке зростання кількості хворих,

– зазначив він.

Клюге наголосив, що ВООЗ обережна з прогнозами, адже подібні віруси розвиваються щонайменше два роки. Він додав, що рік життя з COVID-19 змінив не тільки правила етикету, але і правила життя.

Зокрема, Клюге прокоментував нову мутацію коронавірусу у Великій Британії. За його словами, віруси з часом змінюються, зокрема COVID-19.

"Сьогодні в усьому світі ідентифіковані сотні різновидів цього вірусу, і ми уважно за ними стежимо. Більшість змін практично не вплинули на те, як він передається, або на тяжкість захворювання. Причина, через яку нас особливо цікавить варіант SARS-CoV-2 з Великої Британії, полягає в тому, що він має кілька комбінацій мутацій. Ми все ще вивчаємо вплив цих мутацій на здоров’я людини. Поточні дані ще не остаточні — ми не знаємо, чи поширюється цей варіант легше, чи викликає важче захворювання і чи вплине він на ефективність тестування і вакцин", – сказав директор Європейського бюро ВООЗ.



Новий штам COVID-19 / Інфографіка 24 каналу