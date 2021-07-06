Про це заявив директор програми Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майкл Райан під час трансляції в Twitter організації.

До теми Дев'ять уроків вакцинації у пандемію: що люди мають вивчити на майбутнє

Якщо подивитися на графік захворюваності за останні пару тижнів, то можна побачити, що наступила свого роду стабілізація, але це сталося на дуже високому рівні,

– зазначив Райан.

Він також вважає, що зараз ситуація з поширенням COVID-19 краще, ніж 2 – 3 місяці тому.

Статистика поширення COVID-19 в світі