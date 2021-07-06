У ВООЗ вважають, що ситуація з коронавірусом стабілізувалась на високому рівні
6 липня 2021 , 10:43Читать новость на русском
Джерело:ВООЗ
Зараз ситуація з поширенням COVID-19 краще, ніж 2 – 3 місяці тому. Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що ситуація стабілізувалася на дуже високому рівні.
Про це заявив директор програми Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майкл Райан під час трансляції в Twitter організації.
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Якщо подивитися на графік захворюваності за останні пару тижнів, то можна побачити, що наступила свого роду стабілізація, але це сталося на дуже високому рівні,
– зазначив Райан.
Він також вважає, що зараз ситуація з поширенням COVID-19 краще, ніж 2 – 3 місяці тому.
Статистика поширення COVID-19 в світі
- Станом на 6 липня у світі офіційно повідомили про 184 тисячі випадків інфікування коронавірусом.
- Видужали від недуги 121 мільйон людей. Натомість від ускладнень коронавірусу померли близько 4 мільйонів людей.
- За даними інформаційної агенції Bloomberg, Об'єднані Арабські Емірати стали "найбільш вакцинованою" країною у світі – другу дозу вакцини проти COVID-19 отримали уже 72,1% населення.
- Всього у 180 країнах вакцинували від коронавірусу понад 3 мільярди людей, причому країни й регіони з найвищими доходами вакцинуються більш ніж в 30 разів швидше, ніж країни з найнижчими доходами.