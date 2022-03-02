Глава ВООЗ наголосив, що потрібно якнайшвидше забезпечити безпечний і постійний доступ гуманітарних працівників та постачання нужденним жителям української столиці.

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Виникла термінова необхідність у встановленні коридору для постійного доступу гуманітарних працівників та здійснення поставок для всіх, хто потребує,

– заявив Гебрейсус.

ВООЗ ще 27 лютого розпочала роботу над організацією безпечного транзиту з території Польщі. Насамперед спецустанова ООН стурбована небезпечно низькими запасами кисню в українських медустановах.

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