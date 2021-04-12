ВООЗ: захворюваність зростає сім тижнів поспіль, попри вакцинацію

Кількість хворих на коронавірус у світі зростає сьомий тиждень поспіль, попри використання більш ніж 780 мільйонів доз вакцин. Водночас у ВООЗ вважають, що пандемію можна взяти під контроль за кілька місяців.

Ситуація з COVID-19 поки лише погіршується

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, зросли також показники смертності внаслідок коронавірусної недуги.

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Протягом семи тижнів ми спостерігаємо зростання випадків захворювання, смертність зростає четвертий тиждень поспіль. У деяких країнах Азії і Близького Сходу спостерігається значне зростання захворюваності,

– сказав генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

Як взяти контроль над пандемією

За словами очільника ВООЗ, пандемія коронавірусу ще далека від завершення, але її можна взяти під контроль за кілька місяців за допомогою карантинних заходів.

Зниження числа випадків і смертей протягом перших двох місяців року показує, що вірус і його штами можна зупинити,

– додав він.

Актуально про COVID-19 у світі

згідно з даними РНБО України

Від початку пандемії у світі зареєстрували понад 136 мільйонів хворих на коронавірус.

З них близько 78 мільйонів пацієнтів уже подолали хворобу. Втім, 2 936 018 померли від ускладнень, спричинених недугою.

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