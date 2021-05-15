Гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус закликав заможні держави не робити щеплення дітям. На його дуку, краще віддати ці дози біднішим країнам.

До теми Літньому чоловіку помилково вкололи 6 доз COVID-вакцини

Гебреєсус наголосив на тому, що розподіл вакцин у світі все ще нерівномірний. І тим часом як одні країни вакцинують дітей, в інших препаратів не вистачає навіть на всіх медичних працівників.

Він зауважив, що розуміє, чому держави хочуть щеплювати дітей, але заявив: "Просто зараз я закликаю їх переглянути своє рішення".

Тедрос Аданом Гебреєсус “У країнах з низьким і середнім рівнем доходів запасів вакцини від коронавірусу було недостатньо для імунізації медпрацівників, а лікарні заповнені пацієнтами, які потребують негайної допомоги".

COVID-вакцинація дітей у світі: що відомо