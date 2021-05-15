Гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус закликав заможні держави не робити щеплення дітям. На його дуку, краще віддати ці дози біднішим країнам.
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Гебреєсус наголосив на тому, що розподіл вакцин у світі все ще нерівномірний. І тим часом як одні країни вакцинують дітей, в інших препаратів не вистачає навіть на всіх медичних працівників.
Він зауважив, що розуміє, чому держави хочуть щеплювати дітей, але заявив: "Просто зараз я закликаю їх переглянути своє рішення".
Тедрос Аданом Гебреєсус
“У країнах з низьким і середнім рівнем доходів запасів вакцини від коронавірусу було недостатньо для імунізації медпрацівників, а лікарні заповнені пацієнтами, які потребують негайної допомоги".
COVID-вакцинація дітей у світі: що відомо
- У США вже розпочалась вакцинація дітей віком від 12 до 16 років. Їх щеплюють препаратом від Pfizer-BioNTech.
- У Канаді теж дозволили використання цього препарату для вікової групи 12 – 16 років.
- Минулого тижня у Швейцарії почали пропонувати вакцинувати 16-річних.
- Очільниця Європейського агентства з лікарських засобів (ЕМА) Емер Кук повідомила, що у ЄС очікують схвалення вакцини для дітей 12 – 15 років наприкінці травня.