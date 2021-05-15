ВООЗ закликає не вакцинувати проти коронавірусу дітей: причина

У США проти COVID-19 вже вакцинують дітей та підлітків. До цього готується і ЄС. Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я закликає цього не робити.

Гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус закликав заможні держави не робити щеплення дітям. На його дуку, краще віддати ці дози біднішим країнам.

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Гебреєсус наголосив на тому, що розподіл вакцин у світі все ще нерівномірний. І тим часом як одні країни вакцинують дітей, в інших препаратів не вистачає навіть на всіх медичних працівників.

Він зауважив, що розуміє, чому держави хочуть щеплювати дітей, але заявив: "Просто зараз я закликаю їх переглянути своє рішення".

Тедрос Аданом Гебреєсус “У країнах з низьким і середнім рівнем доходів запасів вакцини від коронавірусу було недостатньо для імунізації медпрацівників, а лікарні заповнені пацієнтами, які потребують негайної допомоги".

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