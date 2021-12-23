ВООЗ про новорічні свята
Про це заявив глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєсус. За його словами, скасований захід краще, ніж скасоване життя.
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Варто скасувати святкування зараз і відзначити пізніше, ніж святкувати зараз і сумувати пізніше. Ми всі втомилися від цієї пандемії. Ми всі хочемо проводити час із друзями та родичами. Ми всі хочемо повернення до нормального життя,
– сказав глава ВООЗ.
Також він додав, що нам потрібно приймати "важкі рішення" для захисту людей, у тому числі шляхом скасування або відстрочення заходів через поширення штаму Омікрон у світі. Гебрейєсус зазначив, що пандемія може закінчитися у 2022 році – якщо 70% населення кожної країни світу буде вакциновано до середини наступного року.
Гебрейєсус заявив, що Китай повинен надати більше даних про джерела коронавірусної інфекції, щоб у майбутньому допомогти політиці боротьби з пандеміями.
Як світ протидіє штаму Омікрон
- Багато країн намагалися зупинити поширення цього варіанту, в тому числі ввели обмеження на подорожі.
- Ізраїльські експерти з пандемії за підтримки прем'єр-міністра Нафталі Беннетта рекомендували додатково щеплюватися четвертою бустерною вакциною людей старше 60 років та працівникам охорони здоров'я.
- Президент США Джо Байден заявив, що він не планує "блокувати країну".
- У Великобританії прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що уряду потрібно "зарезервувати можливість" введення нових обмежувальних правил в Англії, оскільки кількість випадків Омікрону зростає, але не оголосив про подальші обмеження.
- Нова Зеландія відклала поетапне відкриття кордонів для міжнародних подорожей принаймні до кінця лютого.
- Першою країною, яка через Омікрон ввела максимально суворий локдаун (зокрема й для вакцинованих) стали Нідерланди.