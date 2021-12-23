ВООЗ про новорічні свята

Про це заявив глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєсус. За його словами, скасований захід краще, ніж скасоване життя.

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Варто скасувати святкування зараз і відзначити пізніше, ніж святкувати зараз і сумувати пізніше. Ми всі втомилися від цієї пандемії. Ми всі хочемо проводити час із друзями та родичами. Ми всі хочемо повернення до нормального життя,

– сказав глава ВООЗ.

Також він додав, що нам потрібно приймати "важкі рішення" для захисту людей, у тому числі шляхом скасування або відстрочення заходів через поширення штаму Омікрон у світі. Гебрейєсус зазначив, що пандемія може закінчитися у 2022 році – якщо 70% населення кожної країни світу буде вакциновано до середини наступного року.

Гебрейєсус заявив, що Китай повинен надати більше даних про джерела коронавірусної інфекції, щоб у майбутньому допомогти політиці боротьби з пандеміями.

Як світ протидіє штаму Омікрон