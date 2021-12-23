ВООЗ закликає переглянути свої плани на новорічні свята
Джерело:BBC
Всесвітня організація охорони здоров'я закликає скасувати плани на зимові канікули для захисту громадського здоров'я. Таку заяву зробили через поширення штаму Омікрон.
ВООЗ про новорічні свята
Про це заявив глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєсус. За його словами, скасований захід краще, ніж скасоване життя.
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Варто скасувати святкування зараз і відзначити пізніше, ніж святкувати зараз і сумувати пізніше. Ми всі втомилися від цієї пандемії. Ми всі хочемо проводити час із друзями та родичами. Ми всі хочемо повернення до нормального життя,
– сказав глава ВООЗ.
Також він додав, що нам потрібно приймати "важкі рішення" для захисту людей, у тому числі шляхом скасування або відстрочення заходів через поширення штаму Омікрон у світі. Гебрейєсус зазначив, що пандемія може закінчитися у 2022 році – якщо 70% населення кожної країни світу буде вакциновано до середини наступного року.
Гебрейєсус заявив, що Китай повинен надати більше даних про джерела коронавірусної інфекції, щоб у майбутньому допомогти політиці боротьби з пандеміями.
Як світ протидіє штаму Омікрон
- Багато країн намагалися зупинити поширення цього варіанту, в тому числі ввели обмеження на подорожі.
- Ізраїльські експерти з пандемії за підтримки прем'єр-міністра Нафталі Беннетта рекомендували додатково щеплюватися четвертою бустерною вакциною людей старше 60 років та працівникам охорони здоров'я.
- Президент США Джо Байден заявив, що він не планує "блокувати країну".
- У Великобританії прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що уряду потрібно "зарезервувати можливість" введення нових обмежувальних правил в Англії, оскільки кількість випадків Омікрону зростає, але не оголосив про подальші обмеження.
- Нова Зеландія відклала поетапне відкриття кордонів для міжнародних подорожей принаймні до кінця лютого.
- Першою країною, яка через Омікрон ввела максимально суворий локдаун (зокрема й для вакцинованих) стали Нідерланди.