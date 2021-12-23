ВООЗ закликає переглянути свої плани на новорічні свята

Всесвітня організація охорони здоров'я закликає скасувати плани на зимові канікули для захисту громадського здоров'я. Таку заяву зробили через поширення штаму Омікрон.

ВООЗ про новорічні свята

Про це заявив глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєсус. За його словами, скасований захід краще, ніж скасоване життя.

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Варто скасувати святкування зараз і відзначити пізніше, ніж святкувати зараз і сумувати пізніше. Ми всі втомилися від цієї пандемії. Ми всі хочемо проводити час із друзями та родичами. Ми всі хочемо повернення до нормального життя,

– сказав глава ВООЗ.

Також він додав, що нам потрібно приймати "важкі рішення" для захисту людей, у тому числі шляхом скасування або відстрочення заходів через поширення штаму Омікрон у світі. Гебрейєсус зазначив, що пандемія може закінчитися у 2022 році – якщо 70% населення кожної країни світу буде вакциновано до середини наступного року.

Гебрейєсус заявив, що Китай повинен надати більше даних про джерела коронавірусної інфекції, щоб у майбутньому допомогти політиці боротьби з пандеміями.

Як світ протидіє штаму Омікрон