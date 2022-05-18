Про це заявила регіональна директорка з надзвичайних ситуацій Всесвітньої організації охорони здоров'я Доріт Ніцан.

Увага Поранений 8-річний хлопчик, який написав "Маріупольський щоденник", досі у заблокованому місті

За словами Ніцан, водопостачання в Маріуполі "частково відновлено", але багато трубопроводів зруйновано.

Ми отримали інформацію від неурядових організацій, які працюють там, що в Маріуполі на вулицях – просто болото й каналізаційна вода змішується з питною. Це величезна небезпека поширення багатьох інфекцій, включно з холерою,

– сказала Ніцан

У ВООЗ готують вакцини

Вона додала, що до 2011 року в Маріуполі були випадки холери. Тож наразі у ВООЗ готуються до нових можливих спалахів.

Мовиться про протихолерні комплекти та вакцини, а також співпрацю з іншими неурядовими організаціями для допомоги жителям на окупованій території.

Яка ситуація в Маріуполі

У мерії попередили, що понад 10 тисяч українців, які досі залишаються в Маріуполі, до кінця 2022 року можуть померти від хвороб та нестерпних умов.

Заблоковані жителі вже третій місяць живуть в повній антисанітарії. У них – погане харчування, немає доступу до медичної допомоги, а також психологічний стан стресу.

Російські окупанти анонсували тестовий запуск води в розбомблений Маріуполь. Водночас на думку радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, такі спроби окупантів призведуть до підтоплення на ділянках прориву та переповнення каналізаційної системи, яка не працює і навіть не планують її запуск.

І звісно, найбільші ризики полягають у стрімкому зростанні інфекційних захворювань та смертності.

Втім, спроби російських загарбників полагодити комунікації призвели лише до пожеж і до того, що вода, яка тече вулицями, вимиває тіла загиблих із поховань у дворах житлових будинків.

Тож, якщо вода у місті таки з'явиться, наразі її можна буде використовувати лише для технічних потреб. Кількість хлору при відсутності технології, з урахуванням двомісячного простою системи, може бути смертельною.

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