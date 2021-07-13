Деякі країни вже замовляють мільйони "третіх доз" в той час, як у багатьох країнах досі не вакциновані навіть медики. Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус.

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Він закликав виробників вакцин Pfizer і Moderna передати ініціативі COVAX дози, які вони хочуть пропонувати вакцинованим країнам.

Тим часом директор програм надзвичайних ситуацій ВООЗ Майк Раян зауважив, що прагнення вакцинувати населення третьою дозою "прирікає сотні мільйонів людей на повну відсутність захисту".

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