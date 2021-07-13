ВООЗ засудила COVID-вакцинацію третьою дозою
Джерело:"Радіо Свобода"
Всесвітня організація охорони здоров’я виступила проти кампанії вакцинації проти COVID-19 третьою дозою. Адже багато бідніших країн поки що не отримали достатньої кількості вакцин для імунізації населення.
Деякі країни вже замовляють мільйони "третіх доз" в той час, як у багатьох країнах досі не вакциновані навіть медики. Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус.
До теми Потрібна буде третя доза вакцини проти COVID-19, а згодом і щорічна, – глава Pfizer
Він закликав виробників вакцин Pfizer і Moderna передати ініціативі COVAX дози, які вони хочуть пропонувати вакцинованим країнам.
Тим часом директор програм надзвичайних ситуацій ВООЗ Майк Раян зауважив, що прагнення вакцинувати населення третьою дозою "прирікає сотні мільйонів людей на повну відсутність захисту".
Використання третьої дози проти коронавірусу: що відомо
- Компанії Pfizer та BioNTech розпочинають випробування бустерної (третьої вакцини) проти коронавірусу, щоб посилити імунітет людини щодо нових штамів.
- Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю дозволило робити третє щеплення вакциною проти коронавірусу Pfizer. Однак, лише людям зі слабким імунітетом. Відомство рекомендувало давати третю дозу вакцини через 8 тижнів після отримання другої дози.
- У Європейському союзі не виключають ревакцинацію третьою дозою вакцини проти коронавірусу. Ймовірно, фармацевтична компанія Pfizer скоро звернеться до EMA з проханням про отримання третьої бустерної дози вакцини, яка, за її словами, може забезпечити в 10 разів більший захист.
- У США поки не рекомендують робити третю дозу вакцини від коронавірусу. Наразі науковці продовжують вивчати потрібність та ефективність бустерної вакцини.