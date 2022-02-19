У ВООЗ заявили про загрозу нового небезпечного COVID-штаму

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреїсус вважає, що наразі у світі склалися ідеальні умови для появи більш небезпечного штаму коронавірусу.

Насамперед такий ризик виникає через хибне уявлення безпеки. Про це генеральний директор ВООЗ розповів на Мюнхенській конференції з безпеки.

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Сформовані сьогодні умови є ідеальними для появи більш заразного і небезпечного варіанту (COVID-19 – 24 канал),

– заявив глава ВООЗ.

За його словами, високий рівень охоплення вакцинацією в деяких країнах в поєднанні з менш важким перебігом Омікрону викликали небезпечне припущення про те, що пандемія коронавірусу закінчилася. Тим часом по всьому світу від недуги досі помирають люди.

Але це не так – не тоді, коли 70 тисяч людей на тиждень помирають від запобіжної й виліковної хвороби,

– заявив Гебреїсус.

Він додав, що наразі у людства є "інструменти й ноу-хау", які можуть дозволити покінчити з пандемією коронавірусу в цьому році.

До слова, головний санлікар країни Ігор Кузін нещодавно розповів, що кількість нових мутацій залежить від вакцинації населення. Тож чим вищий рівень вакцинації – тим менша кількість мутацій.

У світі є мета досягнути вакцинації 70% рівня вакцинації населення до кінця літа. Кузін вважає, що лише в такому випадку можна очікувати на перетворення пандемії в ендемічну фазу.

Статистика поширення COVID-19 у світі

Джерело: Університет Гопкінса