Такі дані опубліковані у щотижневому епідеміологічному бюлетені Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

До теми ВООЗ: штам "Дельта" виявили вже у 92 країнах світу

В той час, як кількість випадків, про які повідомляється в усьому світі, наразі перевищує 177 мільйонів, минулого тижня спостерігалася найнижча щотижнева захворюваність із лютого 2021 року,

– йдеться в повідомленні організації.

Темпи поширення COVID-19 у світі нерівномірні

У регіонах Північної та Південної Америк і західної частини Тихого океану кількість нових щотижневих випадків залишилась на рівні попереднього тижня.

Південно-Східна Азія та європейські регіони повідомили про зменшення кількості нових випадків інфікування.

Африканський регіон зафіксував помітне збільшення щотижневої кількості випадків у порівнянні з попереднім тижнем.

Кількість нових смертей, про які повідомлялося за минулий тиждень, зменшилась у всіх регіонах, крім Східного Середземномор'я та Африки.

Де ситуація наразі найгірша

Найбільше нових випадків інфікування коронавірусом за минулий тиждень зареєстрували в Бразилії – 505 344. Це на 11% більше, ніж попереднього тижня.

В Індії навпаки зареєстрували зниження захворюваності на 30% – захворіли 441 976 людей.

У Колумбії збільшення добової кількості хворих на 10% – захворіли 193 907 людей.

В Аргентині зареєстрували впродовж тижня 149 673 випадків інфікування SARS-CoV-2 – це свідчить про спад захворюваності на 16%).

У Російській Федерації фіксують значний сплеск захворюваності – офіційно на 31%, так впродовж останнього тижня в Росії зареєстрували 108 139 випадків передачі COVID-19.

Як вплинули на захворюваність нові штами коронавірусу

У всьому світі варіант B.1.1.7, який походить із Великої Британії і який ВООЗ класифікує як Альфа, зафіксували у 170 країнах та територіях.

Варіант Beta (B.1.351) з Південної Африки – у 119 країнах та територіях.

Варіант Gamma (P.1) з Бразилії – у 71.

Delta – у 85 країнах (ще 9 країн не вказали, який саме підвид варіанту вони зафіксували).

Зверніть увагу! За даними ВООЗ, в Україні штам Delta наразі не зафіксовано.

Водночас штам "Дельта" виявили у Мінську, це підтвердило білоруське МОЗ.