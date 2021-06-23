У ВООЗ заявили про зменшення хворих і жертв COVID-19: детальна статистика

За останній тиждень (14 – 20 червня) кількість інфікованих коронавірусом у світі знизилася на 6% у порівнянні з попереднім тижнем і склала 2 520 684. Крім того, кількість летальних випадків зменшилася на 12% проти попереднього тижня і становить 64 075.
Такі дані опубліковані у щотижневому епідеміологічному бюлетені Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).
До теми ВООЗ: штам "Дельта" виявили вже у 92 країнах світу
В той час, як кількість випадків, про які повідомляється в усьому світі, наразі перевищує 177 мільйонів, минулого тижня спостерігалася найнижча щотижнева захворюваність із лютого 2021 року,
– йдеться в повідомленні організації.
Темпи поширення COVID-19 у світі нерівномірні
- У регіонах Північної та Південної Америк і західної частини Тихого океану кількість нових щотижневих випадків залишилась на рівні попереднього тижня.
- Південно-Східна Азія та європейські регіони повідомили про зменшення кількості нових випадків інфікування.
- Африканський регіон зафіксував помітне збільшення щотижневої кількості випадків у порівнянні з попереднім тижнем.
Де ситуація наразі найгірша
- Найбільше нових випадків інфікування коронавірусом за минулий тиждень зареєстрували в Бразилії – 505 344. Це на 11% більше, ніж попереднього тижня.
- В Індії навпаки зареєстрували зниження захворюваності на 30% – захворіли 441 976 людей.
- У Колумбії збільшення добової кількості хворих на 10% – захворіли 193 907 людей.
- В Аргентині зареєстрували впродовж тижня 149 673 випадків інфікування SARS-CoV-2 – це свідчить про спад захворюваності на 16%).
- У Російській Федерації фіксують значний сплеск захворюваності – офіційно на 31%, так впродовж останнього тижня в Росії зареєстрували 108 139 випадків передачі COVID-19.
Як вплинули на захворюваність нові штами коронавірусу
У всьому світі варіант B.1.1.7, який походить із Великої Британії і який ВООЗ класифікує як Альфа, зафіксували у 170 країнах та територіях.
Варіант Beta (B.1.351) з Південної Африки – у 119 країнах та територіях.
Варіант Gamma (P.1) з Бразилії – у 71.
Delta – у 85 країнах (ще 9 країн не вказали, який саме підвид варіанту вони зафіксували).Зверніть увагу! За даними ВООЗ, в Україні штам Delta наразі не зафіксовано.
Водночас штам "Дельта" виявили у Мінську, це підтвердило білоруське МОЗ.