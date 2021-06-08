Директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Май Раян зауважив, що ВООЗ не може будь-кого змушувати. Але все ж в організації сподіваються на співпрацю.

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ВООЗ не має права примушувати кого-небудь щодо цього (розкриття даних – 24 канал)... Ми повністю очікуємо на співпрацю, вклад й підтримку усіх наших держав-членів у цьому починанні,

– зауважив Раян.

Розслідування ВООЗ про походження COVID-19: основне

У березні 2021 року ВООЗ оприлюднила доповідь про 4 можливі сценарії появи коронавірусу. Експерти тоді вказали, що найімовірніше коронавірус SARS-CoV-2 виник внаслідок передачі вірусу від кажанів до людей через якусь іншу тварину.

Натомість у Державному департаменті США не задоволені результатами розслідування. Держсекретар Ентоні Блінкен вважає, що наявної інформації про коронавірус недостатньо.

Днями Національна лабораторія уряду США підготувала звіт про походження COVID-19. У ній вказали, що гіпотеза походження вірусу з лабораторії у китайському Ухані правдоподібна, тож її потрібно дослідити ретельніше.

Тим часом влада Китаю підливає масла у вогонь. Перший рік пандемії Китай не пускав дослідників ВООЗ до країни, потім фахівцям передавали підозрілу документацію й навіть обмежували доступ до деяких об’єктів.

Коротка хронологія поширення COVID-19 світом

Джерело: Вікіпедія