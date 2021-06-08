У ВООЗ заявили, що не можуть змусити Китай розкрити дані про походження COVID-19

Влада Китаю гальмує дослідження щодо походження коронавірусу. Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я не може змусити Китай розкрити більше даних.
Директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Май Раян зауважив, що ВООЗ не може будь-кого змушувати. Але все ж в організації сподіваються на співпрацю.
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ВООЗ не має права примушувати кого-небудь щодо цього (розкриття даних – 24 канал)... Ми повністю очікуємо на співпрацю, вклад й підтримку усіх наших держав-членів у цьому починанні,
– зауважив Раян.
Розслідування ВООЗ про походження COVID-19: основне
У березні 2021 року ВООЗ оприлюднила доповідь про 4 можливі сценарії появи коронавірусу. Експерти тоді вказали, що найімовірніше коронавірус SARS-CoV-2 виник внаслідок передачі вірусу від кажанів до людей через якусь іншу тварину.
Натомість у Державному департаменті США не задоволені результатами розслідування. Держсекретар Ентоні Блінкен вважає, що наявної інформації про коронавірус недостатньо.
Днями Національна лабораторія уряду США підготувала звіт про походження COVID-19. У ній вказали, що гіпотеза походження вірусу з лабораторії у китайському Ухані правдоподібна, тож її потрібно дослідити ретельніше.
Тим часом влада Китаю підливає масла у вогонь. Перший рік пандемії Китай не пускав дослідників ВООЗ до країни, потім фахівцям передавали підозрілу документацію й навіть обмежували доступ до деяких об’єктів.
Коротка хронологія поширення COVID-19 світом
Джерело: Вікіпедія
- 31 грудня влада Китаю повідомила ВООЗ про спалах невідомої пневмонії. Натомість різні джерела стверджують, що перших хворих фіксували ще на початку місяця. Цікаво, що деякі науковці та епідеміологи вважають, що коронавірус міг почати свій шлях ще наприкінці серпня або початку вересня 2019 року.
- Через високу захворюваність 22 лютого влада Китаю заблокувала місто Ухань, а 24 лютого всі суміжні з ним райони. 30 числа цього ж місяця ВООЗ надала епідемії COVID-19 статус надзвичайної ситуації, яка має міжнародне значення.
- 11 березня коронавірус отримав статус пандемії, але до цього моменту вірус встиг поширитись світом, а за декілька днів його епіцентром стала Європа.
- Ймовірно через те, що країни максимально ізолювалися і більшість з них одразу ввели на території карантинні обмеження, перший мільйон хворих зареєстрували лише за три місяці після оголошення про спалах невідомої хвороби – 2 квітня.