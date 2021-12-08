У ВООЗ заявили, що смертність від коронавірусу зросла

Всесвітня організація охорони здоров'я опублікувала звіт згідно з яким, кількість нових смертей серед пацієнтів з COVID-19 за тиждень зросла на 10% порівняно з попереднім тижнем.

Актуальна статистика СOVID-19

Так, впродовж 29 листопада – 5 грудня 2021 року у світі зафіксували понад 52 500 нових смертей.

Увага Як тримати імунітет у тонусі цілий рік

Згідно з інформацією ВООЗ, станом на 5 грудня у всьому світі зареєстрували майже 265 мільйонів підтверджених випадків коронавірусу та понад 5,2 мільйона смертей внаслідок недуги.

Як змінилась динаміка смертності

Смертність зросла на 49% в регіоні Південно-Східної Азії та на 38% в регіоні Північної та Південної Америки.

Водночас тижнева смертність зменшилася в регіонах Африки та Східного Середземномор'я на 13% і 8%.

В регіонах Європи та західної частини Тихого океану смертність через коронавірус була такою ж, як і попереднього тижня.

Американський регіон став єдиним, у якому зафіксували зростання і захворюваності, і смертності.

Раніше у ВООЗ повідомили, що Омікрон, ймовірно, не такий небезпечний, як вважали раніше. Наразі у світі не зареєстрували жодного смертельного випадку внаслідок інфікування штамом.

Тож, вакцинація наявними препаратами має продовжуватись!

Важливість вакцинації / Інфографіка 24 каналу