У ВООЗ заявили, що смертність від коронавірусу зросла
Джерело:ВООЗ
Всесвітня організація охорони здоров'я опублікувала звіт згідно з яким, кількість нових смертей серед пацієнтів з COVID-19 за тиждень зросла на 10% порівняно з попереднім тижнем.
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Так, впродовж 29 листопада – 5 грудня 2021 року у світі зафіксували понад 52 500 нових смертей.
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Згідно з інформацією ВООЗ, станом на 5 грудня у всьому світі зареєстрували майже 265 мільйонів підтверджених випадків коронавірусу та понад 5,2 мільйона смертей внаслідок недуги.
Як змінилась динаміка смертності
- Смертність зросла на 49% в регіоні Південно-Східної Азії та на 38% в регіоні Північної та Південної Америки.
- Водночас тижнева смертність зменшилася в регіонах Африки та Східного Середземномор'я на 13% і 8%.
- В регіонах Європи та західної частини Тихого океану смертність через коронавірус була такою ж, як і попереднього тижня.
Раніше у ВООЗ повідомили, що Омікрон, ймовірно, не такий небезпечний, як вважали раніше. Наразі у світі не зареєстрували жодного смертельного випадку внаслідок інфікування штамом.
Тож, вакцинація наявними препаратами має продовжуватись!