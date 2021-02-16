Всесвітня організація охорони здоров'я відреагувала на інформацію про спалахи вірусу Еболи в Демократичній Республіці Конго та Гвінеї. У цих країнах вже офіційно оголосили епідемію.

У ВООЗ вважають, що спалахи Еболи наразі можуть становити регіональний ризик. Епідемія, яку вже оголосили у Гвінеї та у Конго, стали однією з провідних тем брифінгу ВООЗ 15 лютого.

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За словами директора програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я Майкла Раяна, вже зараз потрібно вживати координовані заходи.

Гвінея, Сьєрра-Леоне, Кот-д'Івуар та інші країни вжили невідкладні дії. Ми підтримуємо такий підхід. Нам потрібні скоординовані заходи під керівництвом влади регіону, оскільки ця хвороба становить регіональний ризик,

– заявив він.

ВООЗ вже направила в регіон спеціалістів, а також вакцини та ліки. Раніше організація внесла інформацію про цей спалах до переліку поточних надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я у світі.

Нагадаємо. У 2014 – 2016 роках Гвінея стала епіцентром спалаху Еболи. Тоді загинули понад 11 тисяч людей в усій Африці. Від 2016 року і до 2021 в країні не реєстрували жодних нових випадків зараження.

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