ВООЗ заявляє про ризики через спалахи Еболи у Гвінеї та Конго
Всесвітня організація охорони здоров'я відреагувала на інформацію про спалахи вірусу Еболи в Демократичній Республіці Конго та Гвінеї. У цих країнах вже офіційно оголосили епідемію.
Джерело:24 канал
У ВООЗ вважають, що спалахи Еболи наразі можуть становити регіональний ризик. Епідемія, яку вже оголосили у Гвінеї та у Конго, стали однією з провідних тем брифінгу ВООЗ 15 лютого.
Важливо знати Гвінея офіційно оголосила про початок епідемії Еболи
За словами директора програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я Майкла Раяна, вже зараз потрібно вживати координовані заходи.
Гвінея, Сьєрра-Леоне, Кот-д'Івуар та інші країни вжили невідкладні дії. Ми підтримуємо такий підхід. Нам потрібні скоординовані заходи під керівництвом влади регіону, оскільки ця хвороба становить регіональний ризик,
– заявив він.
ВООЗ вже направила в регіон спеціалістів, а також вакцини та ліки. Раніше організація внесла інформацію про цей спалах до переліку поточних надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я у світі.
Спалах вірусу Еболи: останні новини
- Згідно з даними ВООЗ, 7 лютого 2021 року МОЗ Демократичної Республіки Конго теж оголосило про спалах лихоманки Ебола. Нині відомо про 4 хворих, 1 з яких померла.
- Вперше хворобу виявили у жінки на сході Демократичної Республіки Конго. Її чоловік раніше хворів на Еболу, але зміг подолати хворобу. Жінка померла в реанімації 4 лютого. Точний діагноз лікарі встановили вже після смерті.
- У Гвінеї спалах розпочався після похорону медсестри 1 лютого. Згодом у 8 присутніх на церемонії проявилася низка симптомів.
- Наразі 3 з тих заражених померли, ще 4 – у лікарні.
- Про те, які симптоми Еболи, як вона передається та наскільки смертельна, читайте за посиланням.
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