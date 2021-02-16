ВООЗ заявляє про ризики через спалахи Еболи у Гвінеї та Конго

Всесвітня організація охорони здоров'я відреагувала на інформацію про спалахи вірусу Еболи в Демократичній Республіці Конго та Гвінеї. У цих країнах вже офіційно оголосили епідемію.

У ВООЗ вважають, що спалахи Еболи наразі можуть становити регіональний ризик. Епідемія, яку вже оголосили у Гвінеї та у Конго, стали однією з провідних тем брифінгу ВООЗ 15 лютого.

Важливо знати Гвінея офіційно оголосила про початок епідемії Еболи

За словами директора програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я Майкла Раяна, вже зараз потрібно вживати координовані заходи.

Гвінея, Сьєрра-Леоне, Кот-д'Івуар та інші країни вжили невідкладні дії. Ми підтримуємо такий підхід. Нам потрібні скоординовані заходи під керівництвом влади регіону, оскільки ця хвороба становить регіональний ризик,

– заявив він.

ВООЗ вже направила в регіон спеціалістів, а також вакцини та ліки. Раніше організація внесла інформацію про цей спалах до переліку поточних надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я у світі.

Спалах вірусу Еболи: останні новини

Згідно з даними ВООЗ, 7 лютого 2021 року МОЗ Демократичної Республіки Конго теж оголосило про спалах лихоманки Ебола. Нині відомо про 4 хворих, 1 з яких померла.

Вперше хворобу виявили у жінки на сході Демократичної Республіки Конго. Її чоловік раніше хворів на Еболу, але зміг подолати хворобу. Жінка померла в реанімації 4 лютого. Точний діагноз лікарі встановили вже після смерті.

У Гвінеї спалах розпочався після похорону медсестри 1 лютого. Згодом у 8 присутніх на церемонії проявилася низка симптомів.

Наразі 3 з тих заражених померли, ще 4 – у лікарні.

Про те, які симптоми Еболи, як вона передається та наскільки смертельна, читайте за посиланням.

У 2014 – 2016 роках Гвінея стала епіцентром спалаху Еболи. Тоді загинули понад 11 тисяч людей в усій Африці. Від 2016 року і до 2021 в країні не реєстрували жодних нових випадків зараження.