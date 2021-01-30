Всесвітня організація охорони здоров’я змінила рекомендації для вагітних жінок щодо щеплення проти коронавірусної інфекції вакцинами Pfizer-BioNTech та Moderna.

Джерело: The New York Times

Раніше ВООЗ не рекомендувала вагітним вакцинуватися проти коронавірусу препаратами виробництва Pfizer/BioNTech і Moderna, якщо жінки не належать до груп ризику. Після протестів організація змінила свою думку.

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У четвер, 29 січня, кілька експертів висловили розчарування попередньою позицією ВООЗ. Вони зазначили, що ця заява суперечить вказівкам з цього ж питання від Центрів США з контролю та профілактики захворювань, і заплутає вагітних жінок, які шукають чітких порад.

Як пише видання, вакцини компаній Pfizer-BioNTech та Moderna не виявили жодних шкідливих наслідків у дослідженнях на тваринах, незважаючи на те, що їх ще не випробували на вагітних жінках.

Експерти вважають, що технологія, яка використовується в вакцинах, в цілому безпечна.

Виходячи з того, що ми знаємо про цей вид вакцини, у нас немає ніяких конкретних підстав вважати, що будуть певні ризики, які переважили би переваги вакцинації для вагітних,

– заявили у ВООЗ.

The New York Times наголосило, що вагітні жінки традиційно виключаються з клінічних випробувань. Це залишає прогалини в наукових даних про безпеку ліків і вакцин для жінок і їхніх майбутніх дітей.