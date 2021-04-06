Всесвітня організація охорони здоров'я наразі не підтримує запровадження паспортів вакцинації для поїздок до інших країн.

Речниця ВООЗ Маргарет Гарріс пояснила таке рішення організації невпевненістю у тому, чи запобігає щеплення проти COVID-19 передачі вірусу, а також міркуваннями "справедливості".

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Зараз ВООЗ очікує результатів перевірки китайських вакцин проти COVID-19 Sinopharm та Sinovac щодо їх можливого екстреного використання наприкінці квітня, оскільки потрібні додаткові дані,

– зазначила Гарріс на брифінгу ООН.

Що відомо про COVID-паспорт

Європейський Союз планує запровадити відповідний документ з червня 2021 року. Його мають погодити всі 27 держав-членів.

"Паспорт" не буде обов'язковим, однак полегшить життя тим, хто його матиме.

Документ видаватимуть тільки тим, хто щепився затвердженими в ЄС вакцинами. Мовиться про: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca і Janssen (Johnson & Johnson).

Для чого він потрібний

Власники COVID-паспортів зможуть вільно подорожувати за кордон, без карантинних обмежень та тестів на коронавірус. Такі документи будуть підтверджувати факт вакцинації проти коронавірусної хвороби. Тобто, документ свідчить, що людина не лише не хвора на COVID-19, а й не становить небезпеки для інших і не може захворіти сама.