ВООЗ знову виступила проти паспортів вакцинації

Джерело:Укрінформ
Всесвітня організація охорони здоров'я наразі не підтримує запровадження паспортів вакцинації для поїздок до інших країн.
Речниця ВООЗ Маргарет Гарріс пояснила таке рішення організації невпевненістю у тому, чи запобігає щеплення проти COVID-19 передачі вірусу, а також міркуваннями "справедливості".
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Зараз ВООЗ очікує результатів перевірки китайських вакцин проти COVID-19 Sinopharm та Sinovac щодо їх можливого екстреного використання наприкінці квітня, оскільки потрібні додаткові дані,
– зазначила Гарріс на брифінгу ООН.
Власники COVID-паспортів зможуть вільно подорожувати за кордон, без карантинних обмежень та тестів на коронавірус. Такі документи будуть підтверджувати факт вакцинації проти коронавірусної хвороби. Тобто, документ свідчить, що людина не лише не хвора на COVID-19, а й не становить небезпеки для інших і не може захворіти сама.