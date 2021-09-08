Мораторій на додаткові дози вакцини

Минулого місяця глава ВООЗ закликав світ запровадити мораторій на додаткові дози вакцин від коронавірусу до кінця вересня, але сьогодні він виступив з новим зверненням.

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Я закликаю продовжити мораторій принаймні до кінця 2021 року, щоб кожна країна змогла вакцинувати щонайменше 40% свого населення,

– заявив очільник ВООЗ.

Важливо! Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) оцінює необхідність бустерної дози вакцини Pfizer (Comirnaty). Відповідний комітет проведе прискорений аналіз наявних досліджень, щодо ефективності та доцільності третьої дози вакцини та найближчим часом оголосить рішення.

Що відомо про бустерну вакцинацію

Бустерна доза вакцини – це третє щеплення препаратом проти коронавірусу, яке проводять щонайменше через 5 – 6 місяців після завершення імунізації, тобто другої дози вакцини.

Зниження ефективності вакцин та потрібність третьої дози пояснюють появу мутованих версій коронавірусу, особливо вплинув на ефективність препаратів штам Дельта.

Тож про імунізацію трьома дозами своїх вакцин заявили чи не усі виробники схвалених COVID-вакцин, зокрема:

у Pfizer оголосили, що ефективність їх вакцини знижується приблизно на 6% кожні два місяці, знижуючись приблизно до 84% через 6 місяців після другого щеплення.

вакцина від Moderna ефективна майже на 93% проти коронавірусу навіть через 6 місяців після вакцинації, але нові мутації коронавірусу можуть вплинути на ефективність з часом.

бустерна доза вакцини Sinovac Biotech підвищує рівень антитіл проти штаму Дельта. Ефективність вакцини у протидії штаму зростає у понад 2,5 раза.

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