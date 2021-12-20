ВООЗ зробило висновки щодо передачі штаму Омікрон

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) заявили про те, що мають достатньо доказів вважати, що штам Омікрон розповсюджується швидше за інші варіанти COVID-19.

ВООЗ вважає Омікрон небезпечним

Крім того, в організації вважають, що Омікроном можуть заражатись вакциновані та люди, які вже перехворіли на COVID-19. Висновки оголосив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебрейесус.

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В цей час є стійке підтвердження того, що Омікрон поширюється значно швидше, ніж Дельта, і ймовірніше, що люди, які щеплені або перехворіли, можуть знову заразитися,

– зазначив Тедрос Гебрейесус.

До слова, глава Європейського агентства з лікарських засобів (ЕМА) заявила, що наявні на сьогодні вакцини проти коронавірусу менш ефективні проти штаму Омікрон.

Головне про Омікрон

26 листопада ВООЗ кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2 як такий, що викликає занепокоєння.

Водночас згідно з новими дослідженнями у ПАР, інфіковані Омікроном в 11 разів рідше (лише 1,7%) потребують госпіталізації, ніж інфіковані Дельтою.

Компанія Moderna оголосила, що бустерна доза їх вакцини проти COVID-19 здатна захистити проти нового штаму Омікрон. Додатковий укол підвищує рівень антитіл, що нейтралізують Омікрон, приблизно в 37 разів в порівнянні з їх рівнями до введення бустера.

Відомо також, що вакцина Pfizer-BioNTech надала захист від зараження новим штаму на рівні 33%, що значно нижче ніж 80% захисту щодо попередніх штамів. Однак з ахист від важкого перебігу хвороби залишився високим – на рівні 70%. Тож у Pfizer теж повідомили про необхідність трьох доз препарату.

– на рівні 70%. Тож у Pfizer теж повідомили про необхідність трьох доз препарату. До слова, в Україні вже схвалили бустерну дозу вакцинації проти коронавірусу. Наразі приблизно 100 українців уже отримали по 3 дози вакцини (мовиться про Pfizer та Moderna).

Чому важливо вакцинуватись / Інфографіка 24 каналу