Новий штам вірусу, про який вперше повідомили менш ніж тиждень тому, швидко поширився континентами. Десятки країн оголосили про обмеження на поїздки.

До теми У ЄС зможуть схвалити вакцину проти штаму Омікрон уже за 3– 4 місяці

Ми закликаємо всі держави-члени вжити раціональних та пропорційних заходів щодо зниження ризику,

– заявив глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреїсус на брифінгу для країн.

Він додав, що "глобальна відповідь має бути спокійною, скоординованою і послідовною".

Агентство охорони здоров'я ООН непокоїться, що заборони на поїздки з країн, де вперше виявляються нові варіанти, можуть бути несправедливими й завадити стеженню.

Я дякую Ботсвані та Південній Африці за швидке виявлення, визначення послідовності та повідомлення про цей варіант,

– сказав Тедрос.

Він додав, що глибоко стурбований тим, що інші країни тепер карають країни ПАР за те, що вони вчинили правильно. За його словами зрозуміло, що країни хочуть захистити своїх громадян "від варіанта, який ми ще не повністю розуміємо".

Але мене однаково непокоїть те, що кілька держав-членів вводять грубі, спільні заходи, які самі по собі не ґрунтуються на фактах і не ефективні, і які лише посилять нерівність,

– наголосив він.

При цьому Тедрос наголосив, що залишається незрозумілим, наскільки небезпечний цей варіант.

У нас, як і раніше, більше питань, ніж відповідей про вплив Омікрона на передачу, тяжкість захворювання та ефективність тестів, терапевтичних засобів та вакцин,

– зауважив глава ВООЗ.

Тедрос також вкотре нагадав про нерівність вакцин. У той час, як багаті країни впроваджують бустерні дози, у найбідніших країнах все ще чекають на свої перші щеплення.

Експерти в галузі охорони здоров'я давно попереджають, що продовження поширення COVID-19 у деяких місцях різко збільшує шанси появи нових, більш небезпечних варіантів, наражаючи на ризик весь світ. Оскільки чим менше імунізованих, тим довше триватиме пандемія, що дасть вірусу більше можливостей для мутацій.

Що відомо про новий штам коронавірусу Омікрон

Джерело: BBC

На початку тижня штам B.1.1.529 вперше зафіксували вчені з Імперського коледжу Лондона. Невідомий раніше варіант коронавірусу виявили у зразках пацієнтів з ПАР.

Омікрон виділяється серед інших тим, що містить понад 50 мутацій. Серед них 32 зміни у спайковому білку SARS-CoV-2.

Є побоювання, що цей вірус наразі радикально відрізняється від оригіналу, який з'явився в Ухані. Тобто теоретично вакцини, розроблені на основі вихідного штаму, можуть бути менш ефективними. Але наразі це лише припущення.

B.1.1.529 має здібності штамів Дельта та Бета – ухилення від імунітету та швидке поширення. І при цьому він має значно більшу кількість мутацій.

Зверніть увагу: 26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2 Омікрон як такий, що викликає занепокоєння.