ВООЗ звинуватила Китай у приховуванні інформації про COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що її останнє розслідування походження COVID-19 не дало результатів, в основному через відсутність даних з Китаю.

В організації це назвали ще одним ударом по її багаторічним зусиллям з визначення того, як почалася пандемія. У звіті йдеться, що всі наявні дані вказують, що новий коронавірус, який викликає COVID-19, ймовірно, походить від тварин, а саме від кажанів, такий висновок аналогічний до попереднього, який зробила ООН в 2021 році після поїздки до Китаю.

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Китай не надає дані ВООЗ

Відсутність даних, особливо з Китаю, де перші випадки було зареєстровані у грудні 2019 року, призвели, що неможливо точно визначити, як вірус уперше передався людям. Отримана інформація, ймовірно, посилить сумніви в тому, що можна буде дізнатися, як і де з'явився вірус, вважають автори (але не всі).

"Ми в боргу перед собою, перед мільйонами загиблих та мільярдами інфікованих", – заявила Марія Ван Керкхове старший співробітник ВООЗ у секретаріаті Наукової консультативної групи з походження нових патогенів (SAGO), яка представила доповідь.

Висновки про походження коронавірусу

У документі, зокрема, йдеться, що не було надано жодної нової інформації за версією про можливість занесення SARS-CoV-2 у людську популяцію в результаті лабораторного інциденту, і "як і раніше, важливо враховувати всі розумні наукові дані" для оцінки цієї можливості.

У тексті також є виноска, в якій йдеться, що російські, бразильські та китайські члени SAGO не погодилися з тим, що необхідні подальші дослідження лабораторної гіпотези, пояснивши, що з моменту останньої спільної доповіді від березня 2021 нічого не змінилося.

У звіті 2021 року витік з лабораторії названий "украй малоймовірним" і передбачається, що найбільш правдоподібною гіпотезою було поширення від тварин. У пізнішому звіті американської розвідки йшлося, що обидві гіпотези залишаються правдоподібними, хоча вони також схиляються до природного походження. Однак SAGO і цю версію свого звіту називає попередньою, це означає, що вони продовжать займатися цією проблемою і далі.