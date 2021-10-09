Восени ситуація може бути гіршою, ніж навесні: епідеміолог спрогнозувала хвилю COVID в Україні
Джерело:РБК
В Україні спрогнозували погіршення ситуації з коронавірусом восени, у порівнянні з весною. Щоб уникнути зростання захворюваності, важливе роль відіграватимуть карантинні заходи та темпи вакцинації.
Осіння хвиля коронавірусу може бути сильнішою
Лікар-епідеміолог Тетяна Чумаченко розповіла, що наразі зростання захворюваності свідчить про негативну динаміку.
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Якщо епідемічна ситуація буде розвиватися так само як зараз, то насправді показники захворюваності можуть бути навіть гіршими, ніж навесні цього року,
– зазначила Чумаченко.
Як уникнути гіршого сценарію
За словами епідеміологині, уникнути негативного розвитку ситуації з коронавірусом дозволить дотримання українцями карантинних правил, зокрема, носіння масок та дотримання соціальної дистанції.
Тоді ми можемо очікувати поліпшення або принаймні стабілізації ситуацію, – додала вона.
Також, за словами експертки, позитивний вплив матиме збільшення темпів вакцинації.
Актуально про COVID-19 в Україні
Впродовж доби п'ятниці проти коронавірусу вакцинували ще 148 735 людей, зокрема, першу дозу отримали 73 961 людина ще 74 774 людини отримали другу дозу, а відтак завершили вакцинацію.
Загалом в Україні уже вакциновано 7 495 413 людей:
- з них принаймні одну дозу отримали – 7 495 411 людей,
- повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 083 379 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Захворюваність на коронавірус в Україні висока увесь тиждень. Впродовж доби захворіли майже 16 тисяч людей.