Ймовірність нової хвилі

Українці не так сумлінно дотримуються карантинних обмежень, як європейці. Тому ще одна хвиля пандемії цілком можлива. Про це заявила інфекціоністка Леся Радковська.

Рекомендуємо Скільки людей хворіють на COVID-19 безсимптомно

Нова хвиля буде сильнішою за попередні, якщо рівень вакцинації залишатиметься невисоким і, якщо при кожному локдауні люди будуть все більше його порушувати. Якщо цього не буде, ми триматимемо вірус під контролем,

– пояснила Радковська.

Вона зауважила, що є країни, які тримають COVID-19 під контролем і повертаються до звичного ритму життя.

Для того, щоб уникнути чергового загострення українцям слід дотримуватися карантину: "Коли людина не думає про оточення – маємо потім плачевні наслідки".

Зверніть увагу! Очільник парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький прогнозує, що четверта хвиля буде загрозливішою через нові штами коронавірусу. Крім того, можливі повторні випадки зараження через 3 – 4 місяці, іноді навіть через 1,5 місяці.



Головне про профілактику коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу