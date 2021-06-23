Як передаються воші

Воші не вміють стрибати або літати, тому зазвичай вони передаються під час дотику головами. Тому воші часто поширюються всередині сім'ї або класу.

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Рідко вони можуть передаватися через предмети, які стикаються з головою:

шапки й шарфи;

щітки та гребінці;

аксесуари для волосся;

навушники;

подушки та рушники.

До групи ризику входять маленькі діти, тому що вони під час гри часто торкаються до інших дітей. Домашні тварини не беруть участь у передачі вошей.

Діагностика педикульозу

Зазвичай для виявлення вошей достатньо простого огляду: лікар подивиться на волосся, може розчесати його, щоб краще бачити шкіру голови. Якщо лікар не знайде живих гнид (яйця вошей), то цілком можливо, що людина і не інфікований. Тобто у неї є воші, але яйця вони не відкладають, а це означає, що педикульозу немає. У такому випадку лікування не потрібне.

Вошей можна знайти без лікаря, достатньо попросити іншу людину оглянути волосся після розчісування: комахи повинні бути помітні неозброєним оком.

Лікування вошей

Є два способи лікування вошей: за допомогою спеціальних шампунів і за допомогою гребінця. Шампуні зазвичай наносять під час миття голови та залишають на 10 – 15 хвилин. Але деякі потрібно наносити на ніч, тому точні інструкції краще прочитати на пляшці.

Іноді потрібно нанести шампунь ще раз через тиждень після першої процедури. Річ у тому, що свіжі гниди можуть вижити під час першого миття, а так шампунь їх знищить остаточно.

Огляд голови проводять на другий-третій день і на сьомий день після останнього використання шампуню, щоб переконатися, що вошей не залишилося.

Шампуні можуть не підходити вагітним і годуючим жінкам, а також дітям молодше шести місяців. Тому метод лікування потрібно обговорити з лікарем.

Ще педикульоз можна вилікувати вичісуванням. Воно підходить тим, хто не може або не хоче використовувати шампунь. Для цього потрібна спеціальний гребінець з великою кількістю тонких зубців.

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