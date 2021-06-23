Воші та гниди: що робити, якщо підхопили педикульоз

Головний педикульоз – це захворювання, яке з'являється, коли воші починають жити на голові. Воші – це дрібні комахи розміром з полуничне насіннячко, вони живуть на волоссі людини та харчуються кров'ю.

Як передаються воші

Воші не вміють стрибати або літати, тому зазвичай вони передаються під час дотику головами. Тому воші часто поширюються всередині сім'ї або класу.

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Рідко вони можуть передаватися через предмети, які стикаються з головою:

шапки й шарфи;

щітки та гребінці;

аксесуари для волосся;

навушники;

подушки та рушники.

До групи ризику входять маленькі діти, тому що вони під час гри часто торкаються до інших дітей. Домашні тварини не беруть участь у передачі вошей.

Діагностика педикульозу

Зазвичай для виявлення вошей достатньо простого огляду: лікар подивиться на волосся, може розчесати його, щоб краще бачити шкіру голови. Якщо лікар не знайде живих гнид (яйця вошей), то цілком можливо, що людина і не інфікований. Тобто у неї є воші, але яйця вони не відкладають, а це означає, що педикульозу немає. У такому випадку лікування не потрібне.

Вошей можна знайти без лікаря, достатньо попросити іншу людину оглянути волосся після розчісування: комахи повинні бути помітні неозброєним оком.

Лікування вошей

Є два способи лікування вошей: за допомогою спеціальних шампунів і за допомогою гребінця. Шампуні зазвичай наносять під час миття голови та залишають на 10 – 15 хвилин. Але деякі потрібно наносити на ніч, тому точні інструкції краще прочитати на пляшці.

Іноді потрібно нанести шампунь ще раз через тиждень після першої процедури. Річ у тому, що свіжі гниди можуть вижити під час першого миття, а так шампунь їх знищить остаточно.

Огляд голови проводять на другий-третій день і на сьомий день після останнього використання шампуню, щоб переконатися, що вошей не залишилося.

Шампуні можуть не підходити вагітним і годуючим жінкам, а також дітям молодше шести місяців. Тому метод лікування потрібно обговорити з лікарем.

Ще педикульоз можна вилікувати вичісуванням. Воно підходить тим, хто не може або не хоче використовувати шампунь. Для цього потрібна спеціальний гребінець з великою кількістю тонких зубців.