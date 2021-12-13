Вперше з часу виявлення: у Британії заявили про смерть від штаму Омікрон

У Великій Британії заявили про смерть від штаму коронавірусу Омікрон. Це перший смертельний випадок з часу його виявлення.

Відповідну інформацію підтвердив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Це трапилось 13 грудня.

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У Великій Британії від штаму Омікрон померла людина

На жаль, так. Омікрон викликає госпіталізацію. І, на жаль, було підтверджено, що принаймні один пацієнт помер від Омікрону,

– заявив прем'єр.

Борис Джонсон також пояснив, що це більш м'яка версія коронавірусу, яка дуже швидко поширюється.

До речі, глава Міністерства охорони здоров'я Великої Британії Саджид Джавід у інтерв'ю ВВС назвав нинішній сплеск захворюваності COVID-19 феноменальним та заявив, що влада вирішила заздалегідь готуватися до поширення Омікрону, діяти зараз та не чекати, коли почнуться смерті.

Глава відомства розповів, що нові обмеження будуть своєчасними. Мовилось про анонсовані Борисом Джонсоном заходи.

Тоді Саджид Джавід повідомляв про 10 госпіталізованих хворих. А також розповідав, що "три дози забезпечують чудовий захист від інфекції".

Наразі влада не повідомила деталей щодо вакцинації померлої людини. Проте досі у Всесвітній організації охорони здоров'я не фіксували випадків смертей від штаму коронавірусу Омікрон.

Джонсон закликав людей вакцинуватись

Борис Джонсон 12 грудня заявив у DW, що ні в кого не має бути жодних сумнівів – наближається хвиля Омікрону. Саме тому прем'єр заявив про третю дозу вакцини перед Новим роком.

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Тепер зрозуміло, що двох доз вакцини просто недостатньо, щоб забезпечити необхідний нам рівень захисту... Тому кожен британець, старший за 18 років, матиме шанс на отримання додаткового захисту перед Новим роком,

– заявив міністр.

До речі, компанія Pfizer заявила, що дві дози їхньої вакцини проти коронавірусу можуть не забезпечать достатнього захисту від штаму Омікрон. Однак захист покращується після бустерної.

Новий штам коронавірусу Омікрон: коротко

Новий штам коронавірусу Омікрон виявили у Південній Африці. Причина його виникнення – низький рівень вакцинації.



Наразі він вже поширився у 57 країнах. У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що штам викликає хворобу у легкій формі. Його основні симптоми – сухий кашель, загальний біль по всьому тілу, нічна пітливість та лихоманка.



Згідно з останнім рецензованим дослідженням, перехворілі на коронавірус та вакциновані люди мають "сильніший, ніж базовий" захист від штаму Омікрон.

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