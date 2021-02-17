У Франції народилась перша дитина після трансплантації матки. Загалом у світі було лише близько 20 таких випадків.

12 лютого у жінки, якій трансплантували матку, народилася здорова дівчинка вагою 1 кілограм 845 грамів. Пологи приймали у лікарні Фош, що під Парижем.

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Дебора народилася без матки через рідкісний синдром МРКГ. У березні 2019 року їй зробили пересадку матки від її власної матері, якій тоді було 57 років.

На момент пологів 36-річна Дебора була на 33 тижні вагітності.

Мати й дитина почувають себе добре,

– сказав завідувач відділення гінекології, акушерства та репродуктивної медицини лікарні Жан-Марк Аюбі.

Аюбі також пояснив, що трансплантат для Дебори не планувався на постійній основі. Це була тимчасова трансплантація, яка була призначена тільки для того, щоб дозволити їй мати дитину.

Що відомо про пологи після трансплантації матки: