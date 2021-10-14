Вперше в історії: безпілотник доправив легені 63-річному чоловіку для трансплантації

Донорські легені перевезли за допомогою безпілотника компанії Unither Bioelectronics. Це сталося у канадському місті Торонто.

Політ відбувся 25 вересня вночі і тривав усього 6 хвилин. Однак саме завдяки цьому часу 63-річний чоловік отримав шанс на життя.

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Удвічі швидше за авто

Безпілотник пролетів від Західного до Загального шпиталю міста. Це сталось удвічі швидше, ніж могли зробити за допомогою авто.

Як доставляли легені безпілотником / Фото Unither Bioelectronics

Що відомо про пацієнта

Це Ален Годак, якому 63 роки. У нього ще у 2019 році діагностували пневмосклероз. Його стан саме у 2021 році суттєво погіршився. Врятувати могла лише трансплантація легень.

Пневмосклероз – що це? Це захворювання легень. При ньому рубцюється легенева паренхіма. У людини серйозно погіршується функція зовнішнього дихання, вона змушена жити на кисневому концентраторі.

За освітою Годак – інженер. Відомо, що він особисто був зацікавлений у випробуванні експериментальної програми за допомогою безпілотників.